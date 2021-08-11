Выяснилось, у людей какого возраста больше антител к COVID-19

Российские ученые из Петербурга выяснили, что больше всего антител после перенесенной коронавирусной инфекции формируется у пожилых людей. У этой возрастной группы их в два раза больше, чем у молодежи, сообщает Обозреватель.

В исследовании участвовали полторы тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет. Для изучения медицинских показателей они сдавали анализы на антитела IgG после выздоровления от COVID-19.

У участников брали кровь на проверку в течение шести месяцев. Выяснилось, что количество антител у людей старше 50 лет было намного выше, чем у студентов. Больше всего их обнаружили в группе возрастом 60-70 лет.

Ученые предположили, что это связано с иммунной системой. У пожилых людей за годы жизни она сталкивалась с большим количеством заболеваний, поэтому иммунитет вырабатывается более стойкий.

Отметим, что у 80% пациентов, которые переболели коронавирусом, на протяжение года сохранились антитела. Таковы результаты исследования, проведенного среди 42 человек.