Добровольные декларации: ставки налогов для украинцев и иностранцев

Государственная налоговая служба обнародовала ставки сбора с однократного (специального) добровольного декларирования, которое запланировано на период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, сообщает UBR.

Ставка 5% будет действовать для резидентов Украины, которые задекларируют валютные ценности на счетах банков, недвижимое и движимое имущество, права на объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги, права на получение дивидендов и прочее.

В то же время в качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6% с уплатой налогов тремя равными частями ежегодно.

9% будет применяться к декларациям нерезидентов Украины. Однако они также в качестве альтернативы могут заплатить налоги в течение трех лет равными частями, но тогда ставка налога достигнет 11,5%.

"В случае подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации в период с 1 сентября 2021 по 1 марта 2022 вместо 9% применяется ставка сбора с однократного (специального) добровольного декларирования в размере 7%. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 9,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно" , – уточнили в налоговой.

Также 2,5% будет применяться к номинальной стоимости гособлигаций со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 до 31 августа 2022 г. для подачи одноразовой декларации.

В качестве альтернативы можно разделить уплату налогов на три платежа со ставкой 3%.