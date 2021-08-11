Глава полиции Киева ушел в отставку

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили", - написал Крищенко в Facebook в среду утром.

Он подчеркнул, что "более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева и это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов" .

"Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям. В этом периоде - тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских. Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения", - отметил Крищенко.

Также он добавил:

"Всегда считал, и буду считать: самое ценное, что есть в жизни - это люди. Поэтому я благодарю каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на напряженный график и ежедневную нагрузку".

"Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления. И я уверен, что вы и впредь будете работать не сбавляя темп и обороты. Гордился, и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!", - подытожил он.

Крищенко был назначен начальником Главного управления Нацполиции в декабре 2015 года. До этого возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области (с декабря 2014 года).

В 2013-2014 году руководил подразделением Кировоградского управления по борьбе с организованной преступностью. Весной 2014 года стал начальником горотдела милиции Горловки (Донецкая обл.).

14 апреля 2014 года Крищенко был одним из тех, кто оборонял здание Горловского управления милиции при попытках захвата его пророссийскими сепаратистами. Защищая флаг Украины, получил тяжелые ранения.

С июня по декабрь 2014 года был и.о. главы Славянской райгосадминистрации. В 2018 году получил звание генерала полиция третьего ранга.