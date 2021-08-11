Увольнение по соглашению сторон: нужно ли отрабатывать две недели

Специалисты Гоструда ответили, в какой срок работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в случае увольнения по соглашению сторон, сообщает ЛигаБизнес.

Особенность прекращения трудового договора по соглашению сторон заключается в том, что нужно общее волеизъявление сторон, направленное на прекращение трудовых отношений в обусловленный срок.

По соглашению сторон бессрочный трудовой договор может быть прекращен в любой срок, относительно которого работник и работодатель достигли договоренности.

Такой срок может быть как меньше, так и больше установленного для увольнения по собственному желанию работника двухнедельного периода.

Недостижение сторонами согласия относительно прекращения трудового договора и отсутствие согласованной даты увольнения лишает работодателя права на увольнение на таком основании, как соглашение сторон.

При достижении общей договоренности работника и работодателя об увольнении по соглашению сторон, а также согласовании даты увольнения, - отозвание работником заявления не будет иметь юридических последствий. Это значит, что отозвание работником заявления не отменяет соглашение сторон об увольнении.

То есть сторонам трудовых отношений необходимо внимательно относиться к оформлению документов относительно достижения договоренности прекращения трудовых отношений по соглашению сторон.

На это обращает внимание Министерство социальной политики Украины. В письме от 04.04.2014 г.№ 60/06/186-14 отмечается, что увольнение по соглашению сторон значит, что работодателем и наемным работником достигнуто общее согласие относительно прекращения трудового договора в определенный срок. Для прекращения трудового договора по соглашению сторон необходимо, чтобы было взаимное волеизъявление сторон.

В ч. 1 п. 8 постановления пленума Верховного Суда Украины "О практике рассмотрения судами трудовых споров" от 6 ноября 1992 года № 9 отмечается, что при договоренности между работником и работодателем о прекращении трудового договора по пункту 1 статьи 36 КЗоТ договор прекращается в срок, определенный сторонами.

Аннулирование такой договоренности может иметь место только при взаимном согласии об этом владельца и работника.

Работодатель может отказать работнику в расторжении трудового договора по соглашению сторон. В таком случае последний может переписать свое заявление на увольнение по собственному желанию по уважительным или без уважительных причин. А уже отказать работнику в увольнении по собственному желанию работодатель не имеет права.

КЗоТ не запрещает увольнять работников во время действия карантина. Поэтому в случае потребности трудовой договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных КЗоТ, в частности, по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ) или по инициативе работника.

Но обращаем внимание на то, что заставлять работника писать такое заявление в любом случае нельзя. Представление работником заявления о расторжении трудового договора должно быть добровольным и выражать его волеизъявление относительно увольнения с работы. Иначе этот работник может обратиться в Гоструда или в суд за защитой своих прав.

Ответственность за незаконное увольнение работника, то есть то, которое проведено с нарушением законодательных норм, предусмотрена ст. 172 Уголовного кодекса Украины - от двух тысяч до трех тысяч нмдг (34000-51000 грн) или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, или исправительными работами сроком до двух лет.

Увольнение работника в период карантина на законных основаниях и с соблюдением порядка, установленного КЗоТ, не грозит работодателю криминальной ответственностью.