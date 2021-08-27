Рваный пирог с грибами и сыром: вкусный рецепт для всей семьи

Вкусную выпечку любят многие, поэтому рецептов много не бывает. Одним из удачных блюд является пирог с грибами и сыром, сообщает 24 Канал.

Приготовить его можно достаточно легко. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

Рваный пирог с грибами и сыром

Ингредиенты:

Творог в брикетах обезжиренный – 360 грамм.

Творог мягкий обезжиренный – 125 грамм.

Яйца СО – 2 штуки.

Лаваш тонкий – 140 грамм (1 лист).

Сыр легкий 15% – 200 грамм.

Соль, перец, чеснок – по вкусу.

Грибы шампиньоны – 400 грамм.

Как приготовить: