Рваный пирог с грибами и сыром: вкусный рецепт для всей семьи

Рваный пирог с грибами и сыром: вкусный рецепт для всей семьи
Фото: Рixabay

Вкусную выпечку любят многие, поэтому рецептов много не бывает. Одним из удачных блюд является пирог с грибами и сыром, сообщает 24 Канал.

Приготовить его можно достаточно легко. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

Рваный пирог с грибами и сыром

Ингредиенты:

  • Творог в брикетах обезжиренный – 360 грамм.
  • Творог мягкий обезжиренный – 125 грамм.
  • Яйца СО – 2 штуки.
  • Лаваш тонкий – 140 грамм (1 лист).
  • Сыр легкий 15% – 200 грамм.
  • Соль, перец, чеснок – по вкусу.
  • Грибы шампиньоны – 400 грамм.

Как приготовить:

  • Грибы моем, чистим и обжариваем (можно добавить лук).
  • Сыр натираем на терку.
  • Лаваш рвем на маленькие кусочки.
  • Яйца взбиваем с творогом.
  • Все ингредиенты смешиваем, выкладываем в форму и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

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