Топ средств, которые помогут при анемии

Средства, которые способны помочь от анемии, богаты железом, а еще они борются с воспалением и выводят токсины из организма, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.

Обязательный список средств, который поможет при анемии

Пихтовый нектар - 1 / 2 ч. л. на ст. воды.

Крапива - 1-2 ст. л. порошка или добавляйте замороженную в еду.

Витграсс (молодые зеленые побеги пшеницы) - по 1-2 бут. после еды или 2-4 таблетки.

Огневка - продукт пчеловодства, повышающий ферментную активность, необходимую для полноценного усвоения железа - 1 кап 2 раза в день за полчаса до еды.

Лецитин - поддерживает работу печени, как одного из главных звеньев процесса усвоения белка, жира, железа и другого - 1-3 ч. л. в каждый прием пищи.

Уксус - повышает уровень кислотности желудочного сока для лучшего усвоения белка. 1-2 ч. л. на стакан воды во время еды.

Жир печени трески - содержит омега-3, витамин D, недостаток которых влияет на проявление анемии. 2 капли после еды, запивая уксусной водой.

Также выберите любой продукт с повышенным содержанием витамина С: ﻿баобаб, клюкву, черный шиповник или ягоды асаи, смородину.

Не забывайте включать в свой рацион простые продукты, богатые железом: ﻿гранаты, смесь сухофруктов с грецким орехом и медом, калина, свекла, микрозелень.

Автор: Татьяна Турчаникова