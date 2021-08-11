Топ средств, которые помогут при анемии

Топ средств, которые помогут при анемии
Фото: Рixabay

Средства, которые способны помочь от анемии, богаты железом, а еще они борются с воспалением и выводят токсины из организма, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.

Обязательный список средств, который поможет при анемии

  • Пихтовый нектар - 1 / 2 ч. л. на ст. воды.
  • Крапива - 1-2 ст. л. порошка или добавляйте замороженную в еду.
  • Витграсс (молодые зеленые побеги пшеницы) - по 1-2 бут. после еды или 2-4 таблетки.
  • Огневка - продукт пчеловодства, повышающий ферментную активность, необходимую для полноценного усвоения железа - 1 кап 2 раза в день за полчаса до еды.
Обязательный список: нутрициолог назвала топ средств, которые помогут при анемии
  • Лецитин - поддерживает работу печени, как одного из главных звеньев процесса усвоения белка, жира, железа и другого - 1-3 ч. л. в каждый прием пищи.
  • Уксус - повышает уровень кислотности желудочного сока для лучшего усвоения белка. 1-2 ч. л. на стакан воды во время еды.
  • Жир печени трески - содержит омега-3, витамин D, недостаток которых влияет на проявление анемии. 2 капли после еды, запивая уксусной водой.
  • Также выберите любой продукт с повышенным содержанием витамина С: ﻿баобаб, клюкву, черный шиповник или ягоды асаи, смородину.
  • Не забывайте включать в свой рацион простые продукты, богатые железом: ﻿гранаты, смесь сухофруктов с грецким орехом и медом, калина, свекла, микрозелень.

Автор: Татьяна Турчаникова

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics