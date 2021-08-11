NASA запустило в космос украинско-американскую ракету Antares

Украинско-американская ракета-носитель Antares, запущенная в рамках миссии S.S. Onizuka, успешно вывела на орбиту Земли беспилотный грузовой корабль Cygnus. На Международную космическую станцию тот повез продукты, различную аппаратуру, расходники и материалы для экспериментов, а также безмозглое существо, сообщает Обозреватель.

Запуск стартовал с космодрома Уоллопс (площадка LP 0-A), распложенного в прибрежном штате Вирджиния (США) в 01:01 по Киеву 11 августа. Через 533 секунды после этого космический корабль отправился в самостоятельный путь, трансляция события велась на YouTube-канале NASA.

Что известно о ракете украинского происхождения

Ракета-носитель среднего класса Antares состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало украинское государственное предприятие "КБ "Южное" и изготовило ГП "ЮМЗ" в кооперации с другими отечественными предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. Главный разработчик Antares – американская корпорация Northrop Grumman. С 2013 ракета-носитель стартовала 14 раз, из которых 13 – успешно.

Запуск Antares в США 11 августа

В феврале 2021 года Antares выводила на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого было около 3629 кг полезного груза NASA для МКС. В частности, провизия и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты (тип малых спутников для космических исследований).

Что известно о Cygnus

Частный транспортный космический корабль снабжения Cygnus NG-16 (SS Ellison Onizuka) был назван в честь астронавта США гавайско-японского происхождения Эллисона Онидзуки.

Antares состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus

Летчик-испытатель ВВС с налетом свыше 1700 часов слетал на орбиту в 1985-м на шатле Discovery, совершил над Землей 48 витков и провел там 74 часа. Он погиб вместе со всем экипажем 28 января 1986 года в возрасте 39 лет при взрыве шаттла Challenger вскоре после старта.

Эллисон Онидзука погиб в 1986-м

Cygnus разработала и собрала компания Northrop Grumman, заключившая контракт с NASA о снабжении МКС. На скорости 7,56 км/с его вывели на первоначальную орбиту 174×341 км с наклонением 51,6°.

Запуск корабля

Экипажу на МКС корабль повез 3723 кг грузов, большинство из них (3676 кг) – в герметичном отсеке объемом 27 куб. м, а именно: 1037 кг оборудования и запчастей для станции, 1064 кг материалов для научных исследований, 1396 кг вещей и продуктов для экипажа, 15 кг оборудования для выхода в открытый космос, 44 кг компьютерных комплектующих.

Cygnus на три месяца состыкуют с портом модуля Unity, обращенным в сторону Земли.

Запуск корабля на МКС проходил в рамках миссии S.S. Onizuka

В общем на борту корабля миссии S.S. Onizuka есть:

аппаратура RRP для 3D-печати с использованием имитирующего лунный реголит материала. Ожидается, что результаты помогут в строительстве жилья на других планетах и спутниках;

с использованием имитирующего лунный реголит материала. Ожидается, что результаты помогут в строительстве жилья на других планетах и спутниках; эксперимент Cardinal Muscle (ученые на образцах "мышц" изучают в невесомости возможность предотвращения потери мышечной массы и подбора оптимальных лекарств против саркопении);

Запуск ракеты-носителя Antares с Cygnus стартовал с космодрома Уоллопс

эксперимент по кипению и конденсации в потоке (FBCE), направленный на разработку двухфазных систем терморегулирования для более эффективного отвода тепла в космосе;

проект KREPE – демонстрация доступной системы теплозащиты космических аппаратов при входе в атмосферу (уже был проведен тест – сброс со стратостата на большой высоте);

– демонстрация доступной системы теплозащиты космических аппаратов при входе в атмосферу (уже был проведен тест – сброс со стратостата на большой высоте); перспективный четырехслойный СО2-скруббер для удаления углекислого газа из атмосферы (водяной пар возвращается в нее, а СО2 выводится за борт или используется при производстве воды);

Погрузка материалов для исследований; безмозглое существо