На дороге Киев-Чоп частично ограничили движение

В Киевской области временно перекрыли участок трассы М-06 из-за строительства развязки, сообщает 24 Канал.

На дороге М-06 Киев – Чоп возле Стоянки (км 21+767) строят транспортную развязку. На данном этапе строительства подрядчик начал бетонирования пролетного строения. Поэтому 11-13 августа будет частично закрыта полоса для движения автотранспорта в направлении г. Львов.

"Завершены работы по устройству временных стоек, опалубки, собран арматурный каркас на пролетных строениях эстакады №2. Следующий этап – бетонирование. Кран, бетононасос и бетоносмеситель – вся эта тяжелая строительная техника будет размещена на проезжей части для проведения строительных работ" , – сообщают в Укравтодоре.