В компании Pfizer заявили, что населению может понадобиться третья доза

Представители компании BioNTech, разработавшие вместе с фармацевтической корпорацией Pfizer вакцину от Covid-19, считают, что на фоне циркуляции штаммов коронавируса может потребоваться введение третьей дозы препарата. Об этом со ссылкой на главного медицинского специалиста компании Озлем Тюречи, сообщает Вести.

"Мы предполагаем, что третья доза может потребоваться в течение 6-12 месяцев после полного курса вакцинации для поддержания самого высокого уровня защиты", - заявила медпредставитель во время представления финансовых результатов деятельности компании.

Тюречи отметила, что, хотя нынешние исследования показывают "полноценную эффективность вакцины против циркулирующих вариантов" коронавируса, третья доза препарата инициирует "крепкий нейтрализующий ответ" против штаммов "дельта" и "бета" Covid-19.

"При этом, в BioNTech не рассматривают вариант доработки вакцины для борьбы со штаммом "дельта", - отмечают в издании.

Однако глава фармкомпании Угур Шахин уточнил, что такое положение дел может измениться с появлением последующих вариантов Covid-19.