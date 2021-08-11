Де Дзерби прокомментировал победу над Генком в квалификации ЛЧ
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги противостояния с бельгийским "Генком" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщает УНИАН.
"Это очень сложная победа, потому что "Генк" - сильная команда, и мы не забили столько голов, сколько заслужили. Такая команда, как наша, должна уже в первом тайме закрывать результат", - подчеркнул Де Дзерби.
Итальянский специалист отметил, что "Шахтер" не должен прощать соперника:
"Думаю, этот "Шахтер" еще не настоящий, еще не та команда. Мы должны упорно работать, чтобы стать ею. Та команда посчитает, что никогда достаточно - если заслуживает забить 5-6 голов, она их забьет. А если соперник не заслуживает забить - мы не должны пропускать. Это очень молодой коллектив, поменяли философию игры. У нас мало времени, чтобы научить ее футболистов, но мы должны показать прогресс как можно быстрей", - подытожил тренер.