Байден заблудился на входе в Белый дом

Президент США Джо Байден проигнорировал указания агента безопасности на входе в Белый дом. Видеозапись инцидента опубликовали в Twitter, сообщает Лента.Ру.

Американский лидер вернулся в Вашингтон из деловой поездки в штат Делавэр. На записи видно, как агент указал ему заходить в Белый дом по специальной дорожке, а сам прошел вперед по траве. Однако политик не прислушался к рекомендации и проследовал по газону за сотрудником служб безопасности.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR — The Hill (@thehill) August 10, 2021

Этот случай спровоцировал новую волну критики в адрес 78-летнего Байдена. Республиканские политики возмутились тем, что президент заблудился на входе в свою резиденцию, и в очередной раз поставили под сомнение его когнитивные способности.

В июне от самого старого президента США уже требовали пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он "умственно готов" возглавлять страну. Бывший врач преемника Байдена на посту главы государства Дональда Трампа и еще 13 республиканцев из Палаты представителей заявили об умственном упадке и забывчивости лидера, указали на его регулярные "оплошности" и призвали обнародовать результаты теста.