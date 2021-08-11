Озвучены сроки завершения ремонта трассы к озеру Свитязь

В Волынской области восстанавливают пути к туристическому "магниту" – озеру Свитязь, в частности, трассу Т-03-01 Залесье – /Т-03-02/, пролегающую вдоль северной стороны водоема, сообщает УНИАН.

Ремонт проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", работы планируют завершить уже в октябре.

Сейчас рабочие удаляют поросли в полосе отвода и укладывают слои основания из щебеночно-песчаной смеси.

На отрезке от села Пульмо до урочища "Гряда" вместо изношенного белощебеневого и грунтового покрытия возводят многослойную прочную дорожную одежду с асфальтированным покрытием.

"Проектной документацией предусмотрено устройство двух слоев основы, поверх которого - два слоя асфальта, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, устройство тротуара на всей протяженности участка со стороны прибрежной полосы Свитязя, обустройство обочин, а также ремонт расположенного на этом участке моста", - говорится в сообщении Службы автомобильных дорог Волынской области.

Из 13,2 км протяженности трассы потребовало безотлагательного восстановления 5,6 км пути. В этом году это третья дорога на территории Шаччины, которая восстанавливается в рамках президентской программы "Большая стройка". В целом специалисты уже отремонтировали более 26 км автодороги Т-03-02 и всю дорогу Т-03-06 – 22,5 км.