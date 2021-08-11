ПУМБ отсудил у Укрзализныци 58 млн гривен

Хозсуд Киева частично удовлетворил иск ПУМБ к "Укрзализныце" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 58 млн грн пени и 3% годовых за ненадлежащее исполнение "Донецкой железной дорогой" условий трех кредитных договоров, обязательства по которым перешли к "Укрзализныце" в порядке правопреемства, сообщает Finbalance.

В декабре 2020 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым был удовлетворен иск ПУМБ и взыскано с "Укрзализныци" 22 млн долл. задолженности "Донецкой железной дороги" по кредитным договорам 2013 года.

Напомним, в июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» с даты госрегистрации акционерного общества - 21.10.2015. Это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП «Донецкая железная дорога», не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и свыше 300 локомотивов).

Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед Сбербанком - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.