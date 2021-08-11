Украинцы в июне уменьшили долги за коммуналку

В июне долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги составил 66,4 млрд грн, что на 2,5 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (68,9 млрд грн), сообщает Finance.ua.

Динамика задолженности:

задолженность населения за поставки и распределение природного газа составила 24,7 млрд грн;

за поставки тепловой энергии и горячей воды – 21,5 млрд грн;

за поставку и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,4 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 5,5 млрд грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Регионы. В июне наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (5 251,109 млн гривен), Харьковской (4,136 млрд грн) и Днепропетровской (2,843 млрд грн) областях; за газоснабжение – в Донецкой (3,149 млрд грн), Днепропетровской (2,226 млрд грн) и Одесской (3,578 млрд грн) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в июне зафиксирована в Киеве (1,167 млрд грн), Днепропетровской (1,058 млрд грн) и Харьковской (463,919 млн гривен) областях.