Украинскую полярную станцию замело снегом
Полярную украинскую станцию Академик Вернадский замело снегом. Накануне ночью здесь бушевала метель, температура воздуха опустилась до 12 градусов мороза, сообщает Корреспондент.
Такая погода принесла сильные снегопады и мороз.
"Ветер более 33 метров в секунду, снегопады и мороз -12°С, что чувствуется почти как -38°С: в Антарктиду наконец пришла зима", - говорится в сообщении.
Полярники добавили, что остров Галиндез накрыла сильная метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра - 33,2 метра в секунду.
"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии шести-семи метров. Просто сдувало с ног!", - поделился повар Артем Игнатенкo.
Сейчас высота снежного покрова - 196 сантиметров.
Однако украинские полярники не унывают и встречают антарктическую зиму
"в приподнятом настроении".