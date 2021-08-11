Украинскую полярную станцию замело снегом

Полярную украинскую станцию Академик Вернадский замело снегом. Накануне ночью здесь бушевала метель, температура воздуха опустилась до 12 градусов мороза, сообщает Корреспондент.

Такая погода﻿ принесла сильные снегопады и мороз.

"Ветер более 33 метров в секунду, снегопады и мороз -12°С, что чувствуется почти как -38°С: в Антарктиду наконец пришла зима", - говорится в сообщении.

Полярники добавили, что остров Галиндез накрыла сильная метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра - 33,2 метра в секунду.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии шести-семи метров. Просто сдувало с ног!", - поделился повар Артем Игнатенкo.

Сейчас высота снежного покрова - 196 сантиметров.