Как заготовить кабачки на зиму: простые рецепты

Кабачки практически универсальны: из них готовят холодные закуски, горячие блюда, десерты. Также можно сохранить эти полезные овощи на зиму, сообщает Профиль.

Три простых рецепта заготовок.

Аджика из кабачков

Для приготовления аджики потребуются следующие ингредиенты:

очищенные кабачки – 3 кг;

морковь – 500 г;

сладкий перец – 500 г;

томаты – 1,5 кг;

головки чеснока – 5 шт. (для более острого вкуса – 6);

уксус – 100 мл;

рафинированное растительное масло – 1 стакан;

молотый красный жгучий перец – 2,5 ст. л. (3 ст. л для усиления вкуса), соль – 2,5 ст. л, сахар – 100 г.

Для приготовления аджики необходимо:

промыть овощи, прокрутить их через мясорубку;

чеснок пропустить через пресс (“чеснокодавку”);

добавить специи (сахар, красный перец, соль), масло;

варить 35-40 мин;

положить чеснок, варить еще 5 мин;

влить уксус, готовить 2 мин;

разложить по стерилизованным банкам;

закатать крышками.

Банки с аджикой следует выставить на стол и накрыть плотной тканью. Дождаться, пока полностью остынут.

Маринованные кабачки

Для этого рецепта потребуются следующие продукты:

кабачки – 3 кг;

морковь – 3 шт (средних);

укроп (5 зонтиков);

масло растительное – 0,5 стакана;

пропущенный через пресс чеснок – 0,5 стакана;

уксус (9%-ый) – 0,5 стакана;

сахарный песок – 0,5 стакана;

черный молотый перец – 1 ст.л, соль – 2 ст.л.

Овощи необходимо вымыть. Кабачки нарезать кубиками размером 1 на 1 см, положить в кастрюлю. Морковь тонко порезать кружками, добавить в емкость. Далее следует внести остальные ингредиенты и тщательно все перемешать.

Через 3 часа кабачки нужно разложить в стерилизованные банки небольшого размера, накрыть крышками, стерилизовать в течение 15-20 мин. Закрыть крышки, перевернуть, укутать плотной тканью, дать полностью остыть.

Кабачки “Краски лета”

Для этого рецепта будут необходимы (из расчета на 7 банок по 1 л):

кабачки – 10-14 шт;

помидоры – 3-4 шт;

морковь – 1-2 шт;

укроп – 14 зонтиков;

вода – 5 л;

уксус столовый, 9%-й – 2 стакана;

чеснок – 3-4 головки;

соль – 6 ст.л, сахарный песок – 8 ст.л;

перец черный горошком – 25-28 шт, перец душистый – 14-21 шт.

На дно каждой банки нужно положить черный и душистый перец по вкусу. Затем уложить нарезанные кружочками кабачки, морковку, томаты. Добавить порезанный небольшими кусочками чеснок, зонтики укропа.

Для рассола: залить в кастрюлю воду, уксус, положить соль и сахар, вскипятить. Горячий рассол залить в банки, поставить их в высокую (на 5-7 л) емкость с кипящей на медленном огне водой, простерилизовать в течение 7-10 минут, закатать крышками.

Эксперты рекомендуют при стерилизации банок выстилать дно кастрюли хлопковой тканью или полотенцем. Также можно использовать специальные деревянные решетки. Это необходимо для того, чтобы стеклянные сосуды не лопнули.