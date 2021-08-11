Как заготовить кабачки на зиму: простые рецепты

Как заготовить кабачки на зиму: простые рецепты
Фото: Pixabay

Кабачки практически универсальны: из них готовят холодные закуски, горячие блюда, десерты. Также можно сохранить эти полезные овощи на зиму, сообщает Профиль.

Три простых рецепта заготовок.

Аджика из кабачков

Для приготовления аджики потребуются следующие ингредиенты:

  • очищенные кабачки – 3 кг;
  • морковь – 500 г;
  • сладкий перец – 500 г;
  • томаты – 1,5 кг;
  • головки чеснока – 5 шт. (для более острого вкуса – 6);
  • уксус – 100 мл;
  • рафинированное растительное масло – 1 стакан;
  • молотый красный жгучий перец – 2,5 ст. л. (3 ст. л для усиления вкуса), соль – 2,5 ст. л, сахар – 100 г.

Для приготовления аджики необходимо:

  • промыть овощи, прокрутить их через мясорубку;
  • чеснок пропустить через пресс (“чеснокодавку”);
  • добавить специи (сахар, красный перец, соль), масло;
  • варить 35-40 мин;
  • положить чеснок, варить еще 5 мин;
  • влить уксус, готовить 2 мин;
  • разложить по стерилизованным банкам;
  • закатать крышками.

Банки с аджикой следует выставить на стол и накрыть плотной тканью. Дождаться, пока полностью остынут.

Маринованные кабачки

Для этого рецепта потребуются следующие продукты:

  • кабачки – 3 кг;
  • морковь – 3 шт (средних);
  • укроп (5 зонтиков);
  • масло растительное – 0,5 стакана;
  • пропущенный через пресс чеснок – 0,5 стакана;
  • уксус (9%-ый) – 0,5 стакана;
  • сахарный песок – 0,5 стакана;
  • черный молотый перец – 1 ст.л, соль – 2 ст.л.

Овощи необходимо вымыть. Кабачки нарезать кубиками размером 1 на 1 см, положить в кастрюлю. Морковь тонко порезать кружками, добавить в емкость. Далее следует внести остальные ингредиенты и тщательно все перемешать.

Через 3 часа кабачки нужно разложить в стерилизованные банки небольшого размера, накрыть крышками, стерилизовать в течение 15-20 мин. Закрыть крышки, перевернуть, укутать плотной тканью, дать полностью остыть.

Кабачки “Краски лета”

Для этого рецепта будут необходимы (из расчета на 7 банок по 1 л):

  • кабачки – 10-14 шт;
  • помидоры – 3-4 шт;
  • морковь – 1-2 шт;
  • укроп – 14 зонтиков;
  • вода – 5 л;
  • уксус столовый, 9%-й – 2 стакана;
  • чеснок – 3-4 головки;
  • соль – 6 ст.л, сахарный песок – 8 ст.л;
  • перец черный горошком – 25-28 шт, перец душистый – 14-21 шт.

На дно каждой банки нужно положить черный и душистый перец по вкусу. Затем уложить нарезанные кружочками  кабачки, морковку, томаты. Добавить порезанный небольшими кусочками чеснок, зонтики укропа.

Для рассола: залить в кастрюлю воду, уксус, положить соль и сахар, вскипятить. Горячий рассол залить в банки, поставить их в высокую (на 5-7 л) емкость с кипящей на медленном огне водой, простерилизовать в течение 7-10 минут, закатать крышками.

Эксперты рекомендуют при стерилизации банок выстилать дно кастрюли хлопковой тканью или полотенцем. Также можно использовать специальные деревянные решетки. Это необходимо для того, чтобы стеклянные сосуды не лопнули.

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