Как заготовить кабачки на зиму: простые рецепты
Кабачки практически универсальны: из них готовят холодные закуски, горячие блюда, десерты. Также можно сохранить эти полезные овощи на зиму, сообщает Профиль.
Три простых рецепта заготовок.
Аджика из кабачков
Для приготовления аджики потребуются следующие ингредиенты:
- очищенные кабачки – 3 кг;
- морковь – 500 г;
- сладкий перец – 500 г;
- томаты – 1,5 кг;
- головки чеснока – 5 шт. (для более острого вкуса – 6);
- уксус – 100 мл;
- рафинированное растительное масло – 1 стакан;
- молотый красный жгучий перец – 2,5 ст. л. (3 ст. л для усиления вкуса), соль – 2,5 ст. л, сахар – 100 г.
Для приготовления аджики необходимо:
- промыть овощи, прокрутить их через мясорубку;
- чеснок пропустить через пресс (“чеснокодавку”);
- добавить специи (сахар, красный перец, соль), масло;
- варить 35-40 мин;
- положить чеснок, варить еще 5 мин;
- влить уксус, готовить 2 мин;
- разложить по стерилизованным банкам;
- закатать крышками.
Банки с аджикой следует выставить на стол и накрыть плотной тканью. Дождаться, пока полностью остынут.
Маринованные кабачки
Для этого рецепта потребуются следующие продукты:
- кабачки – 3 кг;
- морковь – 3 шт (средних);
- укроп (5 зонтиков);
- масло растительное – 0,5 стакана;
- пропущенный через пресс чеснок – 0,5 стакана;
- уксус (9%-ый) – 0,5 стакана;
- сахарный песок – 0,5 стакана;
- черный молотый перец – 1 ст.л, соль – 2 ст.л.
Овощи необходимо вымыть. Кабачки нарезать кубиками размером 1 на 1 см, положить в кастрюлю. Морковь тонко порезать кружками, добавить в емкость. Далее следует внести остальные ингредиенты и тщательно все перемешать.
Через 3 часа кабачки нужно разложить в стерилизованные банки небольшого размера, накрыть крышками, стерилизовать в течение 15-20 мин. Закрыть крышки, перевернуть, укутать плотной тканью, дать полностью остыть.
Кабачки “Краски лета”
Для этого рецепта будут необходимы (из расчета на 7 банок по 1 л):
- кабачки – 10-14 шт;
- помидоры – 3-4 шт;
- морковь – 1-2 шт;
- укроп – 14 зонтиков;
- вода – 5 л;
- уксус столовый, 9%-й – 2 стакана;
- чеснок – 3-4 головки;
- соль – 6 ст.л, сахарный песок – 8 ст.л;
- перец черный горошком – 25-28 шт, перец душистый – 14-21 шт.
На дно каждой банки нужно положить черный и душистый перец по вкусу. Затем уложить нарезанные кружочками кабачки, морковку, томаты. Добавить порезанный небольшими кусочками чеснок, зонтики укропа.
Для рассола: залить в кастрюлю воду, уксус, положить соль и сахар, вскипятить. Горячий рассол залить в банки, поставить их в высокую (на 5-7 л) емкость с кипящей на медленном огне водой, простерилизовать в течение 7-10 минут, закатать крышками.
Эксперты рекомендуют при стерилизации банок выстилать дно кастрюли хлопковой тканью или полотенцем. Также можно использовать специальные деревянные решетки. Это необходимо для того, чтобы стеклянные сосуды не лопнули.