За газ предлагают платить равномерными частями: тарифы и условия

Несмотря на выгодность летнего фиксированного тарифного плана украинские поставщики подготовили и интересные альтернативные ценовые предложения - сезонные, сообщает ГазПравда.

В данном случае речь идет об отопительном сезоне: потребители смогут покупать газ по специальным условиям.

Самое распространенное сезонное предложение этого года - тарифные планы с равномерной оплатой, то есть возможностью платить за топливо равномерными частями ежемесячно.

Общая сумма к оплате в таких тарифных планах определяется в соответствии с объемом газа, который клиент в среднем потребляет в течение отопительного сезона. А дальше эту сумму человек платит равномерными частями ежемесячно.

Стоимость кубометра газа при этом обещают одинаковую до самого конца отопительного сезона. Таким образом можно избежать пиковой нагрузки на семейный бюджет в холодные зимние месяцы, равномерно распределив расходы на остальные месяцы.

Такие тарифные планы, в частности, предлагают газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», а также региональные газсбыты, работающие под брендом «Твой Газсбыт».

Что касается стоимости кубометра газа в этих сезонных предложениях, то она - идентична летней базовой. Несмотря на рекордное подорожание газа в мире, предложить более низкие цены, чем в годовых фиксированных контрактах, поставщики не смогли.

В частности, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предложила цену 7,96 грн (в случае уплаты до 15 числа в личном кабинете или чат-боте действует дополнительная скидка 1% - то есть цена кубометра может составить 7,88 грн). Срок действия тарифа - с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022 года. Подключиться к предложению можно до 31 октября.

Региональные газсбыты, работающие под брендом «Твой Газсбыт», предложили цену 7,99 грн за кубометр. Срок действия - с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. Но подключиться к тарифу возможно только до 31 августа.

Таким образом, сезонные тарифные планы дешевле летних не будут. Однако инструмент равномерной оплаты позволит людям лучше распределить нагрузку на семейный бюджет и таким образом избежать больших счетов зимой. Именно такой возможностью сезонные тарифы и привлекают потребителей.