Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре

Украина в сентябре безболезненно проведет пиковые выплаты по государственному долгу, средства есть, сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"В июле мы сделали значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть" , – сказал он в интервью.

Любченко отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Гостаможслужбы.