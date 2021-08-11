В МОЗ сообщили, какие ослабления могут ввести для вакцинированных
Министерство здравоохранения может ввести ослабления во время карантина для вакцинированных от COVID-19 граждан. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Деловая столица.
"Если даже в регионе будет объявлен красный уровень опасности… и система здравоохранения будет требовать от государства более жестких ограничений, то, несмотря на это, позволим функционировать определенным заведениям, например школам, если коллектив учителей будет вакцинирован более чем на 80%. Также, возможно, в школах добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия", — заявил Ляшко.
"Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупка препаратов и тому подобное", — подчеркнул министр.
Ляшко добавил, что в условиях карантина, когда все будут закрываться, для вакцинированных смогут открывать определенные блага.
"Поэтому нужно провакцинироваться, сделать коллективный иммунитет и забыть о любых распределениях", — подытожил глава Минздрава.
Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что недопуск невакцинированного против COVID-19 педагога к работе в настоящее время является незаконным.