В МОЗ сообщили, какие ослабления могут ввести для вакцинированных

Министерство здравоохранения может ввести ослабления во время карантина для вакцинированных от COVID-19 граждан﻿. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Деловая столица.

"Если даже в регионе будет объявлен красный уровень опасности… и система здравоохранения будет требовать от государства более жестких ограничений, то, несмотря на это, позволим функционировать определенным заведениям, например школам, если коллектив учителей будет вакцинирован более чем на 80%. Также, возможно, в школах добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия" , — заявил Ляшко.

"Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупка препаратов и тому подобное" , — подчеркнул министр.

Ляшко добавил, что в условиях карантина, когда все будут закрываться, для вакцинированных смогут открывать определенные блага.

"Поэтому нужно провакцинироваться, сделать коллективный иммунитет и забыть о любых распределениях" , — подытожил глава Минздрава.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что недопуск невакцинированного против COVID-19 педагога к работе в настоящее время является незаконным.