Слава Каминская отдыхает в Одессе с экс-любимым Эдгаром

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская с детьми отдыхает в Одессе. Артистка обнародовала фото с мужчиной, однако не показывала его лица. Теперь она рассекретила, что в отпуске еще и с экс-любимым Эдгаром Каминским, сообщает 24 Канал.

Сезон летних отпусков в разгаре! Слава Каминская недавно вернулась из Каппадокии, где отпраздновала день рождения, а теперь повезла детей к морю.

В инстаграме звезда распространила несколько кадров из семейного отдыха в Одессе. Слава обнародовала фото из аквапарка, на котором позировала с дочкой, сыном и бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Неизвестно, воссоединились ли экс-влюбленные только на отдыхе, или между ними до сих пор есть чувства. Однако на лицах родителей и детей сияют улыбки. Похоже, что такой совместный отдых им очень нравится.

"Нет ничего прекраснее, чем видеть лица своих детей счастливыми," , – написала Слава под фото.