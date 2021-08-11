На Донбассе из-за обстрела оккупантов погиб местный житель

Российские боевики обстреляли село в Донецкой области, в результате чего местный житель получил смертельные ранения.﻿ Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, сообщает Деловая столица.

В результате вражеского обстрела со стороны российских гибридных сил в Новоселовке Второй погиб пожилой мужчина.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения" , — написал Кириленко.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.