СБУ разоблачила ячейки интернет-агентуры спецслужб РФ

Киберспециалисты СБУ продолжают системно разоблачать в сети интернет-агентов, которых координируют представители спецслужб РФ. По заданию "кураторов" злоумышленники призывали к ведению агрессивной войны и изменению границ государственной границы Украины, сообщает СБУ.

Для проведения информационно-подрывной деятельности вражеская агентура использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

В ходе следственных действий по местам пребывания злоумышленников в разных регионах Украины правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В Чернигове:

к 3 годам лишения свободы приговорен агитатор, который через интернет призывал к изменению границ госграницы нашей страны.

Для распространения провокационных материалов он создавал и администрировал в соцсетях специализированные группы.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.

В Мариуполе:

блокировано деятельность трех участников сети вражеских интернет-агентов. Злоумышленники популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований и агитировали за изменение границ государственной границы. Свои "публикации" они размещали в запрещенных в Украине соцсетях.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

На Запорожье:

разоблачены жителя Бердянска, которые размещали на персональных страницах одной из соцсетей информацию с призывами к свержению конституционного строя.

По установленным фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.