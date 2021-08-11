СБУ разоблачила ячейки интернет-агентуры спецслужб РФ
Киберспециалисты СБУ продолжают системно разоблачать в сети интернет-агентов, которых координируют представители спецслужб РФ. По заданию "кураторов" злоумышленники призывали к ведению агрессивной войны и изменению границ государственной границы Украины, сообщает СБУ.
Для проведения информационно-подрывной деятельности вражеская агентура использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".
В ходе следственных действий по местам пребывания злоумышленников в разных регионах Украины правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
В Чернигове:
к 3 годам лишения свободы приговорен агитатор, который через интернет призывал к изменению границ госграницы нашей страны.
Для распространения провокационных материалов он создавал и администрировал в соцсетях специализированные группы.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Приговор вступил в законную силу.
В Мариуполе:
блокировано деятельность трех участников сети вражеских интернет-агентов. Злоумышленники популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований и агитировали за изменение границ государственной границы. Свои "публикации" они размещали в запрещенных в Украине соцсетях.
Следователи органов безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.
На Запорожье:
разоблачены жителя Бердянска, которые размещали на персональных страницах одной из соцсетей информацию с призывами к свержению конституционного строя.
По установленным фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.