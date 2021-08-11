Букмекеры назвали фаворита Суперкубка УЕФА

"Челси" считается явным фаворитом Суперкубка УЕФА, в котором "синие" встретятся с победителем Лиги Европы "Вильярреалом". Поединок состоится в среду, 11 августа, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте, сообщает Обозреватель.

Букмекеры оценивают вероятность победы лондонцев в основное время коэффициентом 1,65, ничьей – 3,75, а шансы испанской команды представлены котировкой 5,50. На то, что "Челси" выиграет трофей, можно поставить за 1,33, а на "Вильярреал" – за 3,40.

Отметим, что команды ранее не играли между собой.

"Синие" стали победителями Лиги чемпионов 2020/21, оставив "Манчестер Сити" и украинца Александра Зинченко без трофея. Они попытаются завоевать второй Суперкубок УЕФА в своей истории: единственную победу в этом турнире лондонцы добыли в 1998 году, одолев "Реал", а затем три раза подряд уступили в решающих поединках.

Что касается "Вильярреала", то "желтая субмарина" неожиданно выиграла Лигу Европы в минувшем сезоне, оказавшись сильнее "Манчестер Юнайтед" в самой длинной в истории турнира серии пенальти, в рамках которой с одиннадцатиметровой отметки пробили все 11 футболистов каждой из команд. Суперкубок УЕФА испанцы еще не завоевывали.