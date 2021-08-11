ООН приглашает талибов за стол переговоров

В ООН призывают представителей движения "Талибан" прекратить свое нападение на Афганистан и сесть за стол переговоров. С таким заявлением выступил Верховный комиссар организации по правам человека Мишель Бачелет после того, как в течение трех дней в стране убили 27 детей, сообщает Зеркало недели.

"Из районов Афганистана, захваченных талибами, поступают сообщения о массовых казнях, нападениях на государственных служащих и членов их семей, разрушение домов, школ и больниц, минирование больших территорий. Женщинам теперь запрещается выходить из дома без сопровождения мужчины", — говорится в заявлении на сайте ООН.

Бачелет обратился к сторонам с призывом остановить кровопролитие и вернуться за стол переговоров.