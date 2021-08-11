МОЗ: почти 100% COVID-случаев были среди невакцинированных

За последние три месяца в Украине коронавирусом болели, в основном, невакцинированные граждане.﻿ Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы проанализировали количество заболеваний за последние 3 месяца и промониторили сколько среди них провакцинированных одной дозой или тех, кто завершил полный курс прививок. Среди всех заболевших только 0,7% - люди, которые были вакцинированы и только 0,4% попали в стационар, а не в реанимационные отделения", - отметил министр.

По его словам, необходимо вакцинироваться, чтобы не бояться новой волны заболеваний.