Ученые раскрыли самый простой секрет счастья

Эксперты из Британии выяснили, как человеку обрести счастье, прилагая для этого минимум усилий. Итоги эксперимента исследователей показали, что самыми счастливыми являются люди, которые ежедневно применяют на практике собственные таланты и всегда прислушиваются в первую очередь к себе, а не к общественному мнению, сообщает Menslife.

В исследовании британских научных работников приняли участие 600 человек: всех их подбирали из самых различных слоев общества, они находились в совершенно разном финансовом положении и имели достаточно разноплановые интересы. Сначала каждому добровольцу необходимо было ответить на ряд вопросов, по которым ученые судили о талантах и личных достоинствах испытуемых. Далее эксперты побеседовали со всеми респондентами, определив их базовый уровень счастья.

В рамках второго этапа эксперимента, длившегося неделю добровольцы в течение каждого дня обязательно применяли на практике свои таланты и достоинства, интегрируя их в обычную жизнь. Проведя новый опрос, исследователи обнаружили любопытный факт: люди, которые добросовестно выполняли условия ученых и уделяли время собственным талантам, сумели избавиться от многих фобий, депрессивного состояния и ощущения неуверенности в себе.

Через пол года все испытуемые снова прошли анкетирование ученых, определяющее уровень счастья. Те, кто все это время продолжал применять свои таланты и достоинства в повседневности, ощутили удовлетворенность собственной жизнью. Кроме того, научные работники отметили, что еще одним залогом счастья является игнорирование мнения окружающих - по их словам, прислушиваться всегда нужно в первую очередь именно к себе.