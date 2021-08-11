Проезд в транспорте может подорожать на 50% – эксперт
Перевозчики вынуждены поднимать зарплату персоналам, чтобы удержать их на рабочих местах в Украине. Есть и другие факторы, которые указывают на необходимость повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает Голос UA.
Об этом на пресс-конференции рассказал директор консалтинговой компании «William Invest Expert» Виктор Медведь.
«Плановая инфляция по ГСМ за год порядка 18 %, по транспортным услугам – 9,2, по перевозкам автотранспорта – 8,4. Это официальные данные. Соответственно мы понимаем, что минимальный объем повышения цены это 10 %, но мы понимаем, что есть вопрос отложенного увеличения стоимости, есть накопленные моменты, которые говорят, что цена увеличивается не пропорционально инфляции, а скачкообразно. Если мы берем фактор заработной платы, то она увеличилась по отрасли порядка 25-30 %. Неофициальная зарплата выросла существенно больше. Чтобы удержать персонал, перевозчикам придется поднимать зарплату, вероятней всего, опережающими темпами», – сказал Виктор Медведь.
Эксперт считает, что подорожание стоимости проезда в общественном транспорте может произойти не в одночасье, а в течение определенного периода.
«Объективно оценка возможности увеличения на 50 % стоимости проезда, что было задекларировано перевозчиками – с 8 до 12, с 10 до 15 гривен – имеет под собой конкретные рыночные основания. Если это не будет разово, то, думаю, в течение полугода мы выйдем на эти цифры», – отметил Виктор Медведь.