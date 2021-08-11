Зарплаты педагогов вырастут до 4000 долларов

Зарплаты преподавателей в Украине реально повысить до 4000 долларов после завершения первого этапа реформы высшего образования. Однако такие зарплаты будут получать не все, сообщает Сегодня.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет.

"[Это случится], когда будет запущен президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования", – сказал Шкарлет.

В 2021 году предусмотрено два повышения зарплат для педагогов:

первое состоялось с 1 января, зарплаты выросли на 20%;

второе повышение запланировано на декабрь – рост составит 9%.