Что приготовить из калины: подборка уникальных рецептов

У этой ягоды очень насыщенный вкус и характерный запах, который не спутаешь ни с чем другим. ﻿Далее удивительная подборка разнообразных рецептов из летней ягоды, сообщает УНИАН.

Калина с сахаром с лимоном

калина - 200 гр;

сахар - 300 гр;

лимон - 1 шт.

Банку для варенья промыть под проточной водой с пищевой содой и прогреть в духовке при 120°C. Очистить калину, отделить от веточек, выложить их в миску. Снять с лимона кожуру, нарезать кусочками, извлечь косточки. С помощью толкушки подавить ягоды калины. Всыпать сахар. Измельчить лимон в блендере, добавить к калине.

Ложкой перемешать варенье, оставить на полчаса. Вылить массу в стеклянную емкость, закрыть крышкой. Хранить варенье в погребе или холодильнике.

Пирог с калиной и яблоком

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калина - 2 веточки;

яблоки - 300 гр;

кефир - 130 мл;

творог - 125 гр;

масло растительное - 50 мл;

овсяные хлопья - 50 гр;

отруби - 1 ст.л;

мука - 220-250 гр;

сода - 1\3 ст.л;

кислота лимонная - 1\3 ст.л;

сахар - 100 гр;

соль - щепотка.

Смешать в миске творог, кефир и 30 мл масла. Насыпать отруби и овсянку. Перемешать, добавить соду, смешанную с лимонной кислотой. Просеять муку, соединить с сахаром и добавить в тесто. Замесить его, собрать в ком.

Взять сотейник, поставить его на огонь. Яблоки нарезать мелко и поставить тушиться с маслом, ягодами калины и сахаром. Через 10-15 минут жидкость испарится.

Тесто распределить по форме с высокими бортиками. Выложить начинку из яблок и калины. Выпекать до готовности при температуре 180°C.

Джем из калины на зиму

калина - 510 гр;

сахар - 400 гр.

Калину очистить от веточек, несколько раз промыть. Пересыпать ягоды в широкую кастрюлю из нержавеющей стали. Всыпать две ложки сахара, поставить кастрюлю на средний огонь. Довести массу до кипения и проварить 10 минут.

Протереть ягоды через металлическое сито, косточки выбросить. Переложить пюре в кастрюлю, засыпать сахаром и поставить на средний огонь. После того, как масса закипит, убавить огонь до минимума и варить 20 минут. Если вы любите джем густой, то сократите время варки до 10 минут. Все это время следите за джемом и снимайте пенку.

В конце влить варенье в стерилизованные банки, закрыть крышками, обернуть теплой тканью и оставить до остывания. Хранить варенье и прохладном месте.

Ликер из калины

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калина - 1.5 кг;

сахар - 1.2 кг;

водка - 1 л;

вода - 400 мл.

Ягоды обдать кипятком, подождать, пока стечет вода. Засыпать в бутылку, добавить 2 стакана сахара. Выдержать на солнце 1-2 дня, затем добавить водку и настаивать 7-10 дней.

Из оставшегося сахара и воды сделать сироп, охладить его до 30-40°C. Влить в бутылку с ликером и настаивать еще месяц. Затем готовый напиток профильтровать, разлить по бутылкам и закупорить.