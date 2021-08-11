Что приготовить из калины: подборка уникальных рецептов
У этой ягоды очень насыщенный вкус и характерный запах, который не спутаешь ни с чем другим. Далее удивительная подборка разнообразных рецептов из летней ягоды, сообщает УНИАН.
Калина с сахаром с лимоном
- калина - 200 гр;
- сахар - 300 гр;
- лимон - 1 шт.
Банку для варенья промыть под проточной водой с пищевой содой и прогреть в духовке при 120°C. Очистить калину, отделить от веточек, выложить их в миску. Снять с лимона кожуру, нарезать кусочками, извлечь косточки. С помощью толкушки подавить ягоды калины. Всыпать сахар. Измельчить лимон в блендере, добавить к калине.
Ложкой перемешать варенье, оставить на полчаса. Вылить массу в стеклянную емкость, закрыть крышкой. Хранить варенье в погребе или холодильнике.
Пирог с калиной и яблоком
- калина - 2 веточки;
- яблоки - 300 гр;
- кефир - 130 мл;
- творог - 125 гр;
- масло растительное - 50 мл;
- овсяные хлопья - 50 гр;
- отруби - 1 ст.л;
- мука - 220-250 гр;
- сода - 1\3 ст.л;
- кислота лимонная - 1\3 ст.л;
- сахар - 100 гр;
- соль - щепотка.
Смешать в миске творог, кефир и 30 мл масла. Насыпать отруби и овсянку. Перемешать, добавить соду, смешанную с лимонной кислотой. Просеять муку, соединить с сахаром и добавить в тесто. Замесить его, собрать в ком.
Взять сотейник, поставить его на огонь. Яблоки нарезать мелко и поставить тушиться с маслом, ягодами калины и сахаром. Через 10-15 минут жидкость испарится.
Тесто распределить по форме с высокими бортиками. Выложить начинку из яблок и калины. Выпекать до готовности при температуре 180°C.
Джем из калины на зиму
- калина - 510 гр;
- сахар - 400 гр.
Калину очистить от веточек, несколько раз промыть. Пересыпать ягоды в широкую кастрюлю из нержавеющей стали. Всыпать две ложки сахара, поставить кастрюлю на средний огонь. Довести массу до кипения и проварить 10 минут.
Протереть ягоды через металлическое сито, косточки выбросить. Переложить пюре в кастрюлю, засыпать сахаром и поставить на средний огонь. После того, как масса закипит, убавить огонь до минимума и варить 20 минут. Если вы любите джем густой, то сократите время варки до 10 минут. Все это время следите за джемом и снимайте пенку.
В конце влить варенье в стерилизованные банки, закрыть крышками, обернуть теплой тканью и оставить до остывания. Хранить варенье и прохладном месте.
Ликер из калины
- калина - 1.5 кг;
- сахар - 1.2 кг;
- водка - 1 л;
- вода - 400 мл.
Ягоды обдать кипятком, подождать, пока стечет вода. Засыпать в бутылку, добавить 2 стакана сахара. Выдержать на солнце 1-2 дня, затем добавить водку и настаивать 7-10 дней.
Из оставшегося сахара и воды сделать сироп, охладить его до 30-40°C. Влить в бутылку с ликером и настаивать еще месяц. Затем готовый напиток профильтровать, разлить по бутылкам и закупорить.