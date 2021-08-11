Ставки по кредитам для населения снижаются

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2021 года в национальной валюте составляли 33,9% годовых. По сравнению с июнем ставки снизились на 0,6 п.п, сообщает РБК-Украина.

По оперативным данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали до 2,8% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июле выросли с 8,9% до 9,3% годовых, по валютным снизились с 5,3% до 4,9%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,1% до 981 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,7% до 219 млрд гривен, предприятий - упал на 0,1% до 750 млрд гривен.

Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

Автор: Александр Белоус