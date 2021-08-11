В Германии задержали британца по подозрению в работе на спецслужбу РФ

Гражданина Великобритании Дэвида С. задержали в ФРГ 10 августа по подозрению в работе на российскую спецслужбу, сообщает Интерфакс.

"Дэвид С. до задержания работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте. Минимум в одном случае он передал документы, которые он получил в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма до сих пор не известна", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем сообщается, что мужчина был задержан в Потсдаме. В настоящее время проводится обыск его квартиры и рабочего места.

"Обвиняемого подозревают в том, что самое позднее с ноября 2020 года он работал на иностранную спецслужбу", - указывает прокуратура.

В течение среды, 11 августа, суд решит, заключать ли задержанного под стражу