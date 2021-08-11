Гордон оценил вероятность нападения Путина на Украину

Массового наступления России на Украину осенью не произойдет, потому что Владимиру Путину не нужно, чтобы "в Россию шли гробы". Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон, отвечая на соответствующий вопрос телезрительницы, сообщает Украина 24.

"Давайте попробуем встать на место Путина. Допустим, подготовил он наступление на Украину. Что это ему даст? Полное мировое презрение, усложнение санкций - это полбеды. Начнут гибнуть россияне. Ну вот если россияне, допустим, зайдут на территорию Украины. Начнут их убивать, украинцы будут защищать свою землю. Пойдут гробы в Россию. Это Путину нужно? Я сомневаюсь", - сказал журналист.

Гордон отметил, что у него нет подтверждающих доводов, хотя эксперты думают иначе.

"У меня нет доводов, которые бы говорили в пользу того, что Путин начнет наступление на Украину. Хотя целый ряд моих собеседников говорят об обратном. И Андрей Николаевич Илларионов, и Альфред Кох и так далее. Давайте подождем", - сказал Гордон.

Напомним, ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Путин может пойти на масштабное вторжение российских войск на территорию Украины.