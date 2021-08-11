В госбюджете заканчиваются деньги на субсидии

В государственном бюджете заканчиваются деньги на выплаты субсидий украинцам, сообщает ТСН.

В этом году на помощь заложили более 35 млрд грн. Из них по состоянию на начало августа фактически направлено 31,4 млрд грн - это 88,5% от годового плана.

В Министерстве финансов успокаивают, что выход из ситуации найдут.

"Как только парламент заработает, будет соответствующее решение. Но до ноября действующих назначений достаточно", — рассказал глава ведомства Сергей Марченко.