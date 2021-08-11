В госбюджете заканчиваются деньги на субсидии
В государственном бюджете заканчиваются деньги на выплаты субсидий украинцам, сообщает ТСН.
В этом году на помощь заложили более 35 млрд грн. Из них по состоянию на начало августа фактически направлено 31,4 млрд грн - это 88,5% от годового плана.
В Министерстве финансов успокаивают, что выход из ситуации найдут.
"Как только парламент заработает, будет соответствующее решение. Но до ноября действующих назначений достаточно", — рассказал глава ведомства Сергей Марченко.
Он заверил, что цифру для выплат в госбюджет увеличат:
"Сейчас этих средств достаточно для завершения неотопительного периода текущего года". Кроме того, получать субсидию теперь будут только те, кто реально не сможет самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.