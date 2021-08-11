Украинская авиакомпания запускает прямые рейсы из Киева в Самарканд
Украинская авиакомпания-лоукостер Bees Airlines запускает первые в истории нашей страны прямые рейсы из Киева в Самарканд (Узбекистан), сообщает УНИАН.
Презентация нового авианаправления прошла в посольстве Узбекистана в Украине.
Продажа билетов на рейсы Киев-Самарканд-Киев открылась 9 августа. Рейсы в азиатский "город тысячи легенд" будут выполняться из аэропорта "Жуляны" (Киев) с 30 августа по понедельникам.
Как отметил коммерческий директор Bees Airlines Александр Джиджора, цены на билеты стартуют от 159 долларов (около 4260 грн).
"Это вполне приятная цена, учитывая, что полет длится 5 часов и не требует пересадки", – отметил он.
Он надеется, что множественные гастро-туры, культурные и исторические памятники позволят каждому украинскому туристу открыть для себя свой Самарканд.
Что известно об авиакомпании Bees Airline
Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Сикорского.