СБУ заблокировала создание "самоуправления" в Запорожье

СБУ предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины. Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственное образование в Мелитополе, сообщает СБУ.

Организаторы фейковой "общины" призвали граждан не признавать украинские органы власти.

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивное "учредительное собрание и выбрали так называемого "уполномоченного обществом".

Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:

печати псевдогосударственного образования;

компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.