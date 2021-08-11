Питание с чувствительными зубами: что можно, а что нельзя есть

Чувствительны зубы - нередкая проблема и, наверное, каждый сталкивался с неприятной реакцией на горячие или холодные блюда. И если это не связано с кариесом, то вероятно, что у вас чувствительные зубы. Ситуация неприятная, но поправимое, сообщает Ukr.media.

Чувствительными зубы становятся, когда эмаль децентрализуется, из нее выходят полезные вещества, она становится менее плотной. При чувствительных зубах эмаль похожа на сеточку, в нее легко могут попадать кислоты и бактерии, говорят стоматологи. И есть продукты, которые еще больше ее децентрализуют. Их стоит, если не исключить из рациона, то хотя бы уменьшить их количество. И после каждого принятия таких продуктов нужно полоскать рот обычной водой.

Врачи-стоматологи рассказали, что можно, а что нельзя есть людям с такой проблемой.

Что нельзя есть, если у вас чувствительные зубы

Сладости (конфеты, сахар, сухофрукты). В нашей ротовой полости являются бактерии, которые питаются сахаром и выделяют кислоты и токсины, из-за чего зубы могут стать еще более чувствительными.

Цитрусовые.

Газированные напитки.

Соки и полосе. Особенно следует избегать диет на соках и полосе. Поэтому стоматологи не рекомендуют сидеть на таких диетах, особенно, если их продолжительность превышает одну неделю.

Что есть, если у вас чувствительные зубы