В Киеве предупредили об ограничении работы станций метро

Сегодня вечером в Киеве в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможно ограничение работы станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", сообщает Укринформ.

Матч между командами "Динамо" (Киев) и "Минай" (Ужгород) начнется в 19:30.

После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.