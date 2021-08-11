Избиратели ОПЗЖ не поддержали тезисы из статьи Путина – опрос
С тезисами из статьи президента Росси Владимира Путина о якобы историческом единстве украинцев и русских не согласны большинство жителей Украины. Их не поддержали даже большинство избирателей пророссийской партии ОПЗЖ, говорится в результатах опроса Центра Разумкова, сообщает Лига.net.
Респондентов спрашивали, согласны ли они с тезисом Путина, что
"никакой исторической основы для представления отдельного от российского украинского народа не было, а выделение украинцев и беларусов – результат советской национальной политики". Получились такие результаты:
Украина в целом и по регионам
- Украина – 70,4% не согласны / 12,5% согласны / 17,1% сложно ответить;
- Восток – 52,4% / 21,8% / 25,8%;
- Юг – 58,8% / 18,8% / 22,5%;
- Центр – 74% / 11,7% / 14,3%;
- Запад – 90,4% / 0,4% / 9,2%;
По избирателям партий
- Слуга народа – 79,5% не согласны / 5,8% согласны / 14,7%;
- ОПЗЖ – 40,3% / 32,9 % / 26,9%;
- Европейская солидарность – 92,8% / 2,8% / 5,1%;
- Батькивщина – 81,8% / 8,5% / 9,7%.
Также украинцев спрашивали, согласны ли они с утверждением Путина, что
"территория современной Украины в значительной степени создана за счет территорий исторической России, вследствие чего РФ ограблена".
Результаты:
Украина в целом и по регионам
- Украина – 75,7% не согласны / 7,4% согласны / 17% сложно ответить;
- Восток – 59,1% / 11,4% / 29,5%;
- Юг – 65% / 12,1% / 22,9%;
- Центр – 80,6% / 7,4% / 12%;
- Запад – 91,4% / 0,4% / 8,2%;
По избирателям партий
- Слуга народа – 84,7% не согласны / 4,9% согласны / 10,4% сложно ответить;
- ОПЗЖ – 44,9% / 21,4 % / 33,8%;
- Европейская солидарность – 94% / 1,9% / 4,2%;
- Батькивщина – 84,3% / 3% / 12,7%.
Исследование проводилось с 29 июля по 4 августа. Лично опросили 2019 совершеннолетних украинцев во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,3%.