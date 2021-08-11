Биткоин рвется вверх, но скоро может рухнуть

Курс биткоина удержался выше психологической отметки в 45 тыс. долларов. При этом, по прогнозам аналитиков, в ближайшие дни главную криптовалюту ждет просадка до 41 тыс. долларов, а после – рост уже до 58 тыс. долларов, сообщает Сегодня.

11 августа биткоин продают по 46,2 тыс. долларов – это максимум с середины мая. Рыночная капитализация криптовалюты тоже растет и уже превысила 868 млрд долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Источник: CoinDesk

"Наш сценарий с высокой вероятностью предполагает снижение цены биткоина к отметке 41 тысяча долларов, дальнейшую консолидацию на этом уровне, а затем новый виток роста и выход в диапазон 53-58 тысяч долларов", – спрогнозировал руководитель J2TX Артем Моисеев.

По его словам, рынок криптовалют переживает заметный отток средств: