Похитивший $611 млн хакер сообщил о готовности вернуть средства
11 августа неизвестный злоумышленник, который накануне взломал китайский межсетевой протокол Poly Network, заявил о намерении вернуть $611 млн, похищенные в результате атаки, сообщает ForkLog.
Заявление хакер встроил в Ethereum-транзакцию, которую направил самому себе около 07:00. В другом сообщении он написал, что не смог связаться с Poly Network и попросил адрес кошелька с мультиподписью, чтобы вернуть средства.
Представители проекта создали три кошелька в надежде, что организатор атаки сдержит свое слово.
Хакер добавил, что он уже стал «легендой» после осуществления крупнейшего взлома в истории DeFi и индустрии в целом.
В Poly Network одобрили анализ экспертов по кибербезопасности из SlowMist, которые назвали причиной взлома эксплойт в кроссчейн-функциях протокола. Китайская компания BlockSec предположила, что атака произошла в результате утечки закрытого ключа.
Блокчейн-консультант Майя Зехави указала на неизученность китайского сектора децентрализованных финансов.
«Главный вывод от взлома Poly (кроме того, что нам нужно тщательнее изучать управление ключами протокола), заключается в том, что существует целая китайская DeFi-экосистема, которая находится вне поля зрения большинства западных жителей, потому что она не на Ethereum или «западных» L1-решениях», – написала Зехави.