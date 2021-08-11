Похитивший $611 млн хакер сообщил о готовности вернуть средства

11 августа неизвестный злоумышленник, который накануне взломал китайский межсетевой протокол Poly Network, заявил о намерении вернуть $611 млн, похищенные в результате атаки, сообщает ForkLog.

Заявление хакер встроил в Ethereum-транзакцию, которую направил самому себе около 07:00. В другом сообщении он написал, что не смог связаться с Poly Network и попросил адрес кошелька с мультиподписью, чтобы вернуть средства.

Представители проекта создали три кошелька в надежде, что организатор атаки сдержит свое слово.

Hope you will transfer assets to addresses below:



ETH: 0x71Fb9dB587F6d47Ac8192Cd76110E05B8fd2142f



BSC: 0xEEBb0c4a5017bEd8079B88F35528eF2c722b31fc



Polygon: 0xA4b291Ed1220310d3120f515B5B7AccaecD66F17 pic.twitter.com/mKlBQU4a1B — Poly Network (@PolyNetwork2) August 11, 2021

Хакер добавил, что он уже стал «легендой» после осуществления крупнейшего взлома в истории DeFi и индустрии в целом.

В Poly Network одобрили анализ экспертов по кибербезопасности из SlowMist, которые назвали причиной взлома эксплойт в кроссчейн-функциях протокола. Китайская компания BlockSec предположила, что атака произошла в результате утечки закрытого ключа.

Блокчейн-консультант Майя Зехави указала на неизученность китайского сектора децентрализованных финансов.

My biggest take away from the Poly hack (other than we need to do more to scrutinize protocol key management) is that there’s an entire Chinese DeFi ecosystem that goes under the radar of most westerners, cuz it’s not on Ethereum or “western” L1s. — Ma/ya Zehavi (@mayazi) August 10, 2021