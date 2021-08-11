Назначен новый глава полиции Киева

Национальную полицию Украины в городе Киеве возглавил начальник полиции Полтавской области, полковник Иван Выговский.﻿ Об этом в комментарии журналистам сообщил Андрей Крищенко, который подал в отставку с должности главы полиции Киева, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос кто возглавит полицию Киева после него, и действительно ли это будет Выговский, Крищенко сообщил:

"Только что министр внутренних дел представил Ивана Выговского, полковника полиции, руководителем полиции Киева".

На уточнение, что Крищенко может сказать о кандидатуре Выговского, он отметил, что им особо не приходилось общаться.