Застройщики будут уплачивать налоги за счет сверхприбыли – Любченко

При увеличении налогообложения продажи третьей и более квартир в течение года застройщики будут уплачивать налоги за счет собственной сверхприбыли. Так считает министр экономики Алексей Любченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Цены на жилье с начала года без какого-либо повышения налогов выросли на 14%. То есть застройщики и при действующем налогообложении устанавливают для покупателей максимально возможную цену, а поэтому налоги они будут платить не за счет покупателей, ведь при дальнейшем повышении цен эти квартиры некому будет покупать. Налоги уплатят из собственной сверхприбыли" , – сказал он.

По словам министра, норма законопроекта №5600 ("ресурсный" законопроект) об увеличении налогообложения третьей и более продажи квартир в течение года не коснется рядовых граждан.

"Интересно посмотреть на рядового гражданина, который регулярно продает по три квартиры в год при средней зарплате в государстве на уровне 12-15 тыс. грн" , – отметил он.

Любченко подчеркнул, что в обсуждении законопроекта принимают участие Федерация работодателей Украины, Европейская бизнес ассоциация и др.

Министр также указал, что в строительной сфере самый высокий процент теневой занятости в Украине.