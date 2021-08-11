Цены на подсолнечное масло могут снизиться в сентябре

Цены на подсолнечное масло, которое с сентября 2020 года подорожало почти на 80%, могут снизиться уже в следующем месяце с началом сбора урожая подсолнечника в Украине и снижением цен на масла на мировом рынке, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал научный сотрудник Национального научного центра "Институт аграрной экономики" к. э. н. Артем Педорченко.

По его словам, в 2021 году ожидается увеличение производства подсолнечника до 14,2 млн тонн, что на 8% больше, чем в прошлом году.

"Кроме того, на мировом рынке предполагается увеличение предложения растительных масел за счет увеличения производства сои в мире. А это значит, что цены на подсолнечное масло должны снизиться с началом сбора урожая подсолнечника в сентябре" , – рассказал Педорченко.

Как пояснил ученый, до 98% семян подсолнечника, которые собирают в Украине, перерабатывается на отечественных предприятиях. Они формируют отпускные цены, опираясь на мировую конъюнктуру рынка подсолнечного и других растительных масел, а также курс национальной валюты.

Сейчас отпускная цена производителей за 1 литр бутилированного рафинированного подсолнечного масла составляет 1,6 доллара – вместе с НДС получается 52 грн/л. При этом отпускная цена розничных сетей за бутылку масла, с учетом наценки и налогов, составляет более 70 грн/л, то есть почти на 40% превышает отпускные цены завода.