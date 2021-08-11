Над Киевом зафиксировали истребителей

В небе над Киевом днем 11 августа заметили несколько истребителей МиГ-29, а также самый большой транспортный реактивный самолет в мире - украинскую "Мрию". Авиатехника изрядно напугала жителей столицы, как шумом, так и внезапным появлением, сообщает РБК-Украина.

На появление летающих объектов уже пожаловались жители таких микрорайонов, как Соломенка, Академгородок, Борщаговка, Теремки.

Видео: МиГ-29 на Теремках

Очевидцы говорят, что звуки были настолько мощными, что напугали как детей, так и домашних животных.

Пользователи сети предполагают, что появление самолетов связано с репетицией парада ко Дню Независимости Украины.

Видео: "Мрия" на Теремках

"Сейчас в Киеве над жилыми районами города низко летают военные самолеты (истребители) - проносятся по 4 рядом в одной шеренге, следом симметрично летят по 3 самолета рядом. Естественно, жуткий гул над районами города" , - пишет в Facebook пользователь Светлана Фокина и возмущается, что это небезопасно.

К 30-летию Независимости над Крещатиком и Майданом Независимости пролетят военные самолеты: семь истребителей МиГ-29, 285-тонная "Мрия" (Ан-225), которую страховать будет ее прототип - Ан-124 "Руслан".

Репетиция парада сейчас продолжается также в Нежине Черниговской области.

Светлана Мащенко