Украина поставит в Китай миллион тонн зерновых до конца года

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" до конца 2021 планирует поставить в Китай около 1 млн тонн зерновых.

Об этом сообщила пресс-служба ГПЗКУ по итогам переговоров с Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС) и Минэкономики Украины.

«Мы планируем проводить закупки на собственных элеваторах и использовать собственные логистические и портовые мощности, чтобы сделать нашим партнерам максимально выгодное ценовое предложение» , - отметил во время переговоров и.о. председателя правления АО «ГПЗКУ» Андрей Власенко.

Президент китайской корпорации ССЕС Ян Цзин отметила, что китайская сторона заинтересована в развитии сотрудничества, стремится к выполнению условий контракта в 2021 МГ и ждет предложений украинской стороны.