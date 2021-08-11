Сколько можно ездить без регистрации автомобиля в МВД
Сколько времени можно ездить на незарегистрированном транспортном средстве после растаможки или приобретения, сообщает 24 Канал.
Согласно ст.34 Закона "О дорожном движении" владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать принадлежащие им транспортные средства в течение десяти суток после приобретения или таможенного оформления.
Вместе с тем, положениями ст.37 указанного Закона регламентировано, что эксплуатация незарегистрированных транспортных средств запрещается. Аналогичная правовая норма закреплена в п.2.9 в ПДД соответствии с предписаниями которой водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в уполномоченном органе МВД.
Указанные требования детализированы п.6 Порядка государственной регистрации автомобилей, утвержденного КМУ №1388 от 07.09.1998, где предусмотрено, что транспортные средства регистрируются за юридическими и физическими лицами в сервисных центрах МВД или через центры предоставления административных услуг.
При этом в п.7 данного Порядка указано, что владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать транспортные средства в течение десяти суток после приобретения или таможенного оформления. Срок государственной регистрации продолжается в случае представления документов, подтверждающих отсутствие возможности своевременного ее проведения владельцами транспортных средств (болезнь, командировка или другие уважительные причины). Эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в уполномоченных органах МВД и без номерных знаков запрещается.
Согласно п. 16 Порядка на зарегистрированные транспортные средства выдаются свидетельства о регистрации, а также номерные знаки.
Ответственность
В свою очередь, в соответствии с положениями ч.6 ст.121 КУоАП управление водителем не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством предусматривает наложение штрафа в размере 850 грн на первый раз. Если такое нарушение будет выявлено повторно в течение года, то ответственность составляет 1700 грн штрафа или общественные работы с возможным изъятием транспортного средства.
Выводы
Итак, приведенными нормами в императивном порядке установлена обязательность регистрации транспортных средств в Украине в установленном порядке в течение 10 суток и запрет эксплуатации незарегистрированных транспортных средств. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность.
В то же время предусмотрена возможность продления этого 10-дневного срока на период болезни владельца, пребывания его в командировке, а также при наличии других обстоятельств, не позволили владельцу своевременно зарегистрировать автомобиль.
При этом, закон не устанавливает четких предельных сроков продолжения предусмотренного 10-дневного срока регистрации автомобиля при наличии уважительных причин. Однако, указанные причины должны быть подтверждены документально.