С кроссовок, одежды и ванной комнаты: как избавиться от неприятного запаха

Лето – период повышенного потения. Неудивительно, что каждый из нас ищет всевозможные методы побороться с этим. Если же этим не заниматься, то со временем можно столкнуться с еще одной не слишком приятной проблемой. И говорится о неприятном запахе, сообщает 24 Канал.

От неприятного запаха не застрахован никто. Повышенная активность, стрессы, переживания. Все это заставляет нас больше потеть. И, конечно же, этот пот впитывается в нашу одежду и обувь. И если ты не будешь регулярно их стирать, то придется со временем бороться с неприятным запахом.

Как избавиться от неприятного запаха кроссовок

Безошибочный способ избавиться от неприятного запаха кроссовок – добавить столовую ложку пищевой соды в каждый кроссовок. Она обладает антибактериальными и дезинфекционными свойства, поэтому эффективно борется с неприятным запахом.

Положи по столовой ложке пищевой соды на стельки и оставь обувь на ночь. На следующее утро ты почувствуешь, что неприятный запах исчез. Если пищевой соды нет, то можно воспользоваться тальком. Также благотворно влияет на результат лаванда или листья шалфея.

Также ты можешь побороть неприятный запах ног. Для этого можешь отварить листья шалфея в воде. Процеди этот отвар и добавляй настой в таз с водой. Отмачивай в нем ноги в течение 15 минут, чтобы избавиться от неприятного запаха.



Как убрать запах грязной одежды в спортивной сумке

Забыл грязную футболку в спортивной сумке? Чтобы избавиться от неприятного запаха, опрыскай ее антибактериальным средством. Оставь на некоторое время и положи в стиральную машину.

Пищевая сода также помогает избавиться от неприятного запаха спортивной сумки. После того как ты постирал ее, добавь 2 ложки соды внутрь, Застегни и сильно потряси. Оставь на несколько дней. После этого открой сумку и выдали соду с помощью щетки.

Как избавиться от неприятного запаха изо рта

Согласно исследованию Lacer, 8 из 10 респондентов используют жидкость для полоскания рта. Конечно же, хорошая гигиена полости рта необходима для поддержания хорошего дыхания. Но есть много домашних приемов, которые также могут тебе помочь.

Например, можно жевать лимон. После еды рот можно прополоскать водой. Также можно пить настой ароматных трав, например, мяты, чабреца и шалфея. Или пожевать гвоздику.

Как избавиться от запаха в ванной

Одним из основных источников неприятного запаха в ванной есть трубы. Поэтому попробуй добавить 3 столовые ложки бикарбоната соды, а затем еще 3 столовые ложки уксуса. Подожди полчаса, прежде чем спустить воду. Это избавит трубы от мусора и грибка. А именно они и являются одними из тех факторов, которые заставляют накапливать не слишком приятный аромат в ванной.

Возьми на вооружение эти советы, чтобы избавиться от неприятного запаха. Это позволит тебе чувствовать себя увереннее.