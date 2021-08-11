Вакцину Moderna до сих пор не зарегистрировали в Украине

Компания Moderna еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине. Эту вакцину завезли в Украину как гуманитарную помощь от США по COVAX.﻿ Об этом рассказал источник в Минздраве, сообщает РБК-Украина.

Собеседник издания отметил, что, по закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно и не регистрировать.

"Минздрав самостоятельно не регистрирует препараты. Пока Moderna не подавала заявку для регистрации своей вакцины в Украине" , - сообщил источник.

Напомним, согласно распределению Минздрава, вакцина Moderna пока используется только для первой прививки. Дозы для второго укола должны поступить в медучреждения после 16 августа.

Автор: Ульяна Безпалько