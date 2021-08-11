У Зеленского готовят отставку Разумкова – источник

В Офисе президента идет активная подготовка к отставке председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который в прошлом был лидером пропрезидентской политической партии "Слуга народа". ﻿Об этом рассказал информированной источник во фракции "Слуга народа", сообщает Страна.ua.

"Общаются с координаторами групп внутри "Слуги народа", с главами комитетов. Зондируют настроения насчёт возможной отставки спикера. Слухи о намерениях Банковой убрать Разумкова ходят уже давно. Но сейчас работа ведётся уже предметная. Многие "слуги" за отставку голосовать не хотят. Но Офис президента вырабатывает разного рода аргументы, чтоб изменить их позицию", - рассказал наш собеседник.

Отметим, что Разумков является спикером парламента с августа 2019 года. Во время избрания его кандидатуру поддержали 382 народных депутата. Разумков, несмотря на то, что в прошлом был лидером партии "Слуга народа", не всегда идет в ногу с Офисом президента.