Долги за электроэнергию: Киевтеплоэнерго выиграло суд против Укрэнерго

Хозсуд г. Киева частично удовлетворил иск коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" до "Укрэнерго" (в деле №910 / 6578/21) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 76 млн грн задолженности за купленную у "Киевтеплоэнерго" электрическую энергию в целях урегулирования небалансов электрической энергии в период с сентября 2020 по март 2021 (включительно), сообщает Finbalance.

Недавно холдинг ДТЭК Рината Ахметова отсудил в "Укрэнерго" более 1 млрд грн задолженности, которая возникла вследствие ненадлежащего исполнения госкомпанией обязательств по договору об участии в балансирующем рынке в части оплаты купленной балансирующей электрической энергии.

Как отмечалось, долги «Укрэнерго» перед производителями электроэнергии за услуги на балансирующем рынке составляют около 11,5 млрд грн, из них 2,2 млрд грн - долг перед генерациями "ДТЭК".

Также сообщалось, в частности, об иске "Киевтеплоэнерго" до "Укрэнерго" на 887 млн грн за работу на балансировочном рынке в отопительный сезон.

На балансирующем рынке оператор системы передачи ("Укрэнерго") осуществляет:

покупку и продажу электрической энергии для балансирования объемов спроса и предложения электроэнергии в пределах текущих суток;

покупку и продажу электрической энергии с целью урегулирования небалансов электроэнергии сторон, ответственных за баланс.

Ущерб "Укрэнерго" за второй квартал - 3,42 млрд грн, за I квартал декларировалась прибыль 3,73 млрд грн.

Ущерб этой госкомпании 2020 года - 27,5 млрд грн (за 2019 год была прибыль 1,86 млрд грн).